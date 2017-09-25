عناوين الصحف ليوم الاثنين 25 أيلول 2017

A + A -

الأخبار

عامٌ على الغياب.. شهيد بلاد الشام

«فخ» الدستوري يربك السلطة... والقطاع العام يلوّح بالعصيان

مواقف عون تدوّي في تل أبيب: لا فرق بين حزب الله ولبنان!

الضنّية: شبح خسارة الانتخابات يُخيّم فوق تيّار المستقبل

استفتاء كردستان: حربٌ على أبواب بغداد

البناء

إيران وتركيا تقفلان الأجواء والمعابر مع كردستان... والجيش السوري لإنجازات كبرى

بغداد: البرزاني يتمسّك بالاستفتاء طمعاً بكركوك ونفطها وتهريب عائدات بـ200 مليار

عون لتنسيق مع سورية حول النازحين... والحريري لمعادلة السلسلة مقابل قطع الحساب

الجمهورية

إشتباك رئاسي.. وإضراب اليوم

ميركل لولاية رابعة

الديار

السلسلة والشارع يُحاصران الحكومة.. والإتجاه نحو تنفيذها

العلاقة مع سوريا تربك الإستقرار الحكومي.. والحريري أمام مُفترق خطر

المستقبل

لبنان يحتفل باليوم السعودي

البارزاني: متمسّكون بالاستقلال ولن نعود إلى بغداد مطلقاً

مجلس الوزراء مصمّم على تنفيذ «السلسلة» مع احترام قرار «الدستوري»

المشنوق: لقاء باسيل ــــ المعلّم اعتداء سياسي على موقع رئاسة الحكومة

L'Orient-Le Jour

Financement de la grille des salaires : le gouvernement s’accorde un sursis de 36 heures

The Daily Star

NKorea anti-U.S. rally provokes Trump tweets