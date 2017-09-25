بالصور - فضائح "فيديو جونية" تتوالى وهذه المرة : الصدمة الكبرى !

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نشرت صفحة " وينيه الدولة " البوست التالي :" الصدمة الكبرى.



بعدما قمنا صباح اليوم بنشر فيديو يوثق قيام شاب وفتاة بالقيام بافعال منافية للحشمة في منطقة جونية وطلبنا منكم التعرف عليهما..

تم التعرف والقبض على الشاب الظاهر في الفيديو واودع السجن بانتظار التحقيق معه بناء لاشارة القضاء المختص.

كما تم التعرف على الفتاة وهنا كانت الطامة الكبرى...

بعد الاستقصاءات التي قمنا باجرائها مع متابعي الصفحة تبين ان الفتاة الظاهرة في الفيديو وهي تقوم بافعال شاذة مع م.رحيل لم تكن امراة او فتاة او حتى سيدة.



تبين انه شاب متحول جنسي يعمل في مجال الدعارة ويستخدم مواقع (escort service) لتامين زبائن له ممن يرغبون في الجنس المتطرف او الامور الشاذة الخارج عن المالوف.

هي،هو يدعى اليسا ويملك باسبور اجنبي ويقطن حسب المعلومات المتداولة في منطقة الدكوانة، وهو،هي ناشط على الفايس بوك ولديه صولات وجولات في العالم السفلي.

لا زال طليقا حتى الساعة."