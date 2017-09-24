المشنوق يعتذر عن مرافقة الرئيس عون إلى باريس... ما السر؟

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قلت صحيفة "النهار" من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أبلغ قصر بعبدا باعتذاره عن عدم مرافقة رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارته إلى باريس غداً.



ورجحت المصادر أن يكون الاعتذار جاء على خلفية اللقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم وتصريحات الأول بعد اللقاء.



وفي السياق نفسه، اعتبر المشنوق في كلمة خلال فطور بيروتي صباحي أن "لقاء باسيل - المعلم اعتداء سياسي على رئيس الحكومة وسنرد عليه بكل الوسائل"، وأشار إلى أن "الصراع السياسي يعطّل التقدم في مشاريع الدولة".



كما لفت إلى أن "الانتخابات في موعدها بالتسجيل المسبق في مكان السكن ولا هوية بيومترية".