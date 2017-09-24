بالفيديو: كيف علق العميد شامل روكز على قضية التوطين؟

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"الأرض أرضنا وتوطين ما في"، عبارةٌ تلخص أبرز ما جاء في تصريح العميد المغوار شامل روكز خلال سباق القمم الذي جاء تحت عنوان "جبالنا حلوة... مشوا معنا!". ففي كلمته، أشار العميد روكز إلى أن توطين النازحين في لبنان غير مقبول، وإستقبالهم هنا يأتي من منطلق الواجب الإنساني.

العميد روكز أشار إلى ضرورة توحّد اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم، لافتاً إلى أن الإنتماء الرياضي والبيئي من شأنه ان يزيد الحس الوطني.

وفي الختام، شكر العميد روكز كل من ساهم في إنجاح النشاط الذي انطلق فيه المسير من سد شبروح وصولاً إلى جبل الصليب.