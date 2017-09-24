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يطِلُ لبنان غداً بصورةٍ أبهى ... لكن من عاصمة أخرى ...

24
SEPTEMBER
2017
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يلتَئِمُ مجلس الوزراء في هذه الأثناء، وهو بين مِطرقة قرار المجلس الدستوري، الذي يهدد الناس والخزينة والانتظام العام ... وبين سندان الشارع، الذي عادَ فجأةً إلى حراكٍ... بين عفوي وغير عفوي ...

ووسط تِلك التعقيدات، يبدو أن الحل الوحيد الذي لا يزالُ ممكناً ومنطقياً، هو إقرار الموازنة ... مع ما يعنيه من خطواتٍ دستورية ضرورية، للحفاظ على مصلحة الدولة وأموالها ... هذا الإجراء الذي يشيرُ خبراء إلى أنَهُ مُمكن فعلياً ... لكِن عقدتَه الوحيدة هي إشكالية الأحَدَ عشَر مليار دولار، التي أُنفِقت في حكومات السنيورة، من دونِ قيودٍ قانونية أو إدارية كاملة أو صحيحة ...

وفي انتظارِ اجتراح الحلول، أو تعقيداتِ الشعبويات، يطِلُ لبنان غداً بصورةٍ أبهى ... لكن من عاصمة أخرى ...

ذلك أول زيارة دولة في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخصصة في الأيام الثلاثة المقبلة، لجنرالٍ آخر يعرف باريس وتعرِفُه ... حتى أنها شكلَت مِربط خيله، منفياً بصفةٍ مموهة، أو منفياً بصفة رسمية، ثلاثَ مرات: مرتين تحت غِطاء دورات عسكرية، حين تَحَول مزعجاً لأمراء الحروب عندَنا ... ومرةً منفياً سياسياً، حينَ صار مزعجاً لِلُعبة الأمم الأكبر منا، كما كتب جايمس بايكر ... وكما كرر سفيرٌ سابق، صار صامتاً أممياً اليوم ...

عون رئيساً في باريس ...هي ليست مجرد زيارة ... بل هو تجسيدٌ آني معاصر لمعادلة غاندي التاريخية: في البداية يتجاهلونَك ... ثم يسخرونَ منك ... ثم يحاربونَك ... بعدها تنتصر ...

الرئيس ميشال عون في باريس، هي كمالُ معادلة ٍغاندية، واستكمالُ معادلةٍ لبنانية، عنوانُها إصلاح دولة، واستِعادة سيادَة أرض وشعب، كما قال فخامَتُه عشيَة زيارَتِه...

أما كل التفاصيل ففي نشرة الأخبار المسائية.

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