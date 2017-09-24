living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاعلام اللبنانية تزين شوارع باريس عشية " زيارة الدولة " للرئيس عون غداً

24
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عشية وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الى باريس غداً الاثنين في" زيارة دولة " الى فرنسا ، رفعت في شوارع العاصمة الفرنسية الاعلام اللبنانية الى جانب الاعلام الفرنسية و على المقرات الرسمية الفرنسية احتفاء بالزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام ، يلتقي خلالها الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويجري معه محادثات في قصر الايليزيه يليها مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين عون وماكرون الذي يقيم ليلاً " عشاء دولة " على شرف الرئيس عون واللبنانية الاولى والوفد المرافق.


وتسبق المحادثات في قصر الايليزيه ، مراسم التكريم التي ستقام في جادة الشانزيليزيه وامام قوس النصر ، حيث يضع الرئيس عون اكليلاً من الزهر امام الشعلة الخالدة تحت قوس النصر ، ثم يعرض وحدات من القوى المسلحة الفرنسية ، يغادر بعدها قوس النصر في موكب يتقدمه 150 خيالاً من الحرس الجمهوري الفرنسي و تواكبه 35 دراجة ، ويعبر الموكب جادة الشانزيليزه حتى تقاطع جادة مونتاين – الطريق المؤدية الى قصر الايليزيه.
وفي برنامج اليوم الاول ايضاً يفتتح الرئيس عون و ماكرون معاً معرضاً عن مسيحي الشرق في معهد العالم العربي في باريس.


وفي اليوم الثاني يزور الرئيس عون مقر بلدية باريس حيث يقام له استقبال رسمي تلقي خلاله رئيسة البلدية السيدة آن ايدالغو كلمة ترحيبية ،تليها كلمة للرئيس عون وتوقيع على السجل الذهبي . ويزور الرئيس عون ظهراً مجلس الشيوخ حيث يستقبله رئيسه جيرار لارشيه ويقيم غداء تكريمياً . ومساء يزور الرئيس عون مقر رئاسة الحكومة الفرنسية للقاء الرئيس ادوارد فيليب ، كما يلتقي مساء الجالية اللبنانية في مجمع " لو بريه كاتلان".


وفي اليوم الثالث والاخير ل " زيارة الدولة " يزور الرئيس عون مقر الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يستقبله رئيسها فرنسوا دو روجي ويقيم غداء على شرفه.وقد ابرزت وسائل اعلام فرنسية وقائع الزيارة ونشرت احاديث للرئيس عون تناول فيها مواقف لبنان من الاحداث الراهنة وتطوراتها.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون واللبنانية الاولى ، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي الخوري، اضافة الى وفد اداري واعلامي .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout