الاعلام اللبنانية تزين شوارع باريس عشية " زيارة الدولة " للرئيس عون غداً

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عشية وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الى باريس غداً الاثنين في" زيارة دولة " الى فرنسا ، رفعت في شوارع العاصمة الفرنسية الاعلام اللبنانية الى جانب الاعلام الفرنسية و على المقرات الرسمية الفرنسية احتفاء بالزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام ، يلتقي خلالها الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويجري معه محادثات في قصر الايليزيه يليها مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين عون وماكرون الذي يقيم ليلاً " عشاء دولة " على شرف الرئيس عون واللبنانية الاولى والوفد المرافق.



وتسبق المحادثات في قصر الايليزيه ، مراسم التكريم التي ستقام في جادة الشانزيليزيه وامام قوس النصر ، حيث يضع الرئيس عون اكليلاً من الزهر امام الشعلة الخالدة تحت قوس النصر ، ثم يعرض وحدات من القوى المسلحة الفرنسية ، يغادر بعدها قوس النصر في موكب يتقدمه 150 خيالاً من الحرس الجمهوري الفرنسي و تواكبه 35 دراجة ، ويعبر الموكب جادة الشانزيليزه حتى تقاطع جادة مونتاين – الطريق المؤدية الى قصر الايليزيه.

وفي برنامج اليوم الاول ايضاً يفتتح الرئيس عون و ماكرون معاً معرضاً عن مسيحي الشرق في معهد العالم العربي في باريس.



وفي اليوم الثاني يزور الرئيس عون مقر بلدية باريس حيث يقام له استقبال رسمي تلقي خلاله رئيسة البلدية السيدة آن ايدالغو كلمة ترحيبية ،تليها كلمة للرئيس عون وتوقيع على السجل الذهبي . ويزور الرئيس عون ظهراً مجلس الشيوخ حيث يستقبله رئيسه جيرار لارشيه ويقيم غداء تكريمياً . ومساء يزور الرئيس عون مقر رئاسة الحكومة الفرنسية للقاء الرئيس ادوارد فيليب ، كما يلتقي مساء الجالية اللبنانية في مجمع " لو بريه كاتلان".



وفي اليوم الثالث والاخير ل " زيارة الدولة " يزور الرئيس عون مقر الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يستقبله رئيسها فرنسوا دو روجي ويقيم غداء على شرفه.وقد ابرزت وسائل اعلام فرنسية وقائع الزيارة ونشرت احاديث للرئيس عون تناول فيها مواقف لبنان من الاحداث الراهنة وتطوراتها.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون واللبنانية الاولى ، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي الخوري، اضافة الى وفد اداري واعلامي .