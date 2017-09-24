الهيئات العامة لاتحادات لجان الاهل: إعادة التأكيد على رفض تحميل الأهل أية زيادة على الاقساط المدرسية

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عقدت الهيئات العامة لاتحادات لجان الاهل في كل من كسروان - الفتوح وجبيل وبيروت كما تكتلات لجان الأهل في المتن ومختلف المناطق ، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الاستثنائية لمناقشة المستجدات لا سيما بيانّي هيئة التنسيق النقابية و الاتحاد العمالي العام ، وبعد التداول تم الإتفاق على ما يلي:

١- إعادة التأكيد على رفض تحميل الأهل أية زيادة على الاقساط المدرسية.

٢- احترام حقوق المعلمين، مع الاصرار على معلمي القطاع الخاص إبعاد أولادنا واولادهم عن لجّة الصراع القائم بينهم وبين الدولة أو بينهم وبين المؤسسات التربوية ، وحمايتهم من تداعيات التجاذبات التي لا ذنب لهم بها.

٣- تأجيل إعلان الخطوات التصعيدية بانتظار ما سيصدر عن هيئة الطوارئ برئاسة معالي وزير التربية.

٤- ترك الاجتماعات مفتوحة