بو صعب: المشكلة التي نواجهها اليوم لا يتحمل مسؤوليتها الاساتذة والقطاع العام وانما المسؤولين في الدولة الذين اخذوا هذا القرار

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أكّد مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بوصعب أن بعدما أقرّ المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب بإعطاء الأساتذة والعسكر والقطاع العام جزءاً من حقوقهم لا يمكن أن يقبلوا بأخذها منهم، متمنياً أن يُعالج الموضوع بشكل مختلف.

وفي سياق الحديث عن تأجيل السلسلة الى حين اقرار الموازنة ذكّر بوصعب في حديث لإذاعة صوت المدى بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما طالب ان تدخل السلسلة ضمن الموازنة مشيراً الى أن الايام أثبتت أنه على حق.

وأكد بو صعب أنّ المشكلة التي نواجهها اليوم لا يتحمّل مسؤوليتها الأساتذة والقطاع العام، وإنما المسؤولين في الدولة الذين أخذوا هذا القرار.

وعن دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب غداً وإقفال المدارس، دعا بوصعب الى الوقوف الى جانب الأساتذة ، بمن فيهم التلاميذ، حتى يصل صوتهم الى كل المعنيين، على أمل أن يُتّخذ القرار المناسب في جلسة الحكومة اليوم.

أما عن مصدر تمويل السلسلة، فأكد بو صعب وجوب ايجاد الحل السريع مشيراً الى أن عندما تتوفر الإرادة السياسية نجد الحل للإيرادات من خلال وقف الهدر والفساد.

وأشار بوصعب الى أنّ المعاشات التي تُعطى عبر السلسة تقوّي الإقتصاد ولا تضعفه، مؤكداً أن إذا استمرّينا بهذا الوضع نحن نتّجه الى ثورة شعبية على الوضع الإقتصادي الذي نعيشه.