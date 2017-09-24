بالفيديو- مشهد مرعب في جونية .. إمرأة تستعبد رجل !

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نشرت صفحة "وينية الدولة" فيديو يتضمّن مشهدا "مقززا مرعباً تقشعر له الابدان ولهذا الانحدار الاخلاقي والشذوذ الجنسي والذي بات يتخذ منحى علنيا، وبات مرتكب الموبقات لا يخجل بفعلته لا بل يتباهى بها ويقوم بأفعاله غير عابئ بالنتيجة او بالعواقب التي تنتج عن شذوذه الذي يقوم به امام الملأ".

وقالت صفحة "وينية الدولة" "لن نشرح كثيرا وسنترككم مع احداث وقعت مساء امس ما بين جونية ومارينا ضبية"، مضيفة: "يبقى ان ناخذ على عاتقنا ان نسعى لنشر الهوية الكاملة لكل من ظهر في الفيديو، ربما بذلك ندفع القوى الامنية الى التحرك والقاء القبض عليهما، فهذه ليست حرية شخصية، وليست من ادبيات الحضارة، ولا اي شكل من اشكال الديمقراطية والتعبير عن الذات، هذا فحش وفجور".

وطلبت ممن يعرف عنهما شيئا الاتصال عبر الواتساب على الرقم 71792429 او ارسال رسالة الى الانبوكس على صفحة "وينية الدولة" على فيسبوك".