living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أجواء كازينو لبنان ليلة الحفل الختامي للفرقة البرازيلية FESTA DO BRASIL

24
SEPTEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كازينو لبنان بخير لبنان بخير. مقولة يكرسها هذا المرفق الحيوي العابر للمناطق والطوائف، ويثبت من جديد أنه عصي على الخوف أو الموت،  ومرآة ناصعة لحب اللبنانيين للحياة الذين يشاطرهم فيه الاشقاء العرب وأصدقاء من الغرب.  
مشهد الكازينو الفسيح بصالاته وقاعاته ومسارحه  و برواده  الكثر، يشكل تظاهرة فنية  ثقافية ناصعة توجها المشاركة العفوية  لسفراء الدول الأجنبية  المعتمدين في لبنان  ، كالسفير البريطاني هوغو شورتر ، السفير البلجيكي أليكس ليانيرتس، السفيرة التشيكيا ميكايلا رونكوف، السفير البرازيلي خورخي جيرالدو قادري، السفير المكسيكي خيميه غارسيا أمارال، سفير صربيا أمير الفيتش، سفيرة الباراغواي  أديلا بيريز، سفير الأرجنتين ريكاردو لارييرا،أتوا جميعهم ليودعوا العرض البرازيلي في يومه الأخير الذي أقيم بالتعاون مع السفارة البرازيلية وإستمر بنجاح كبير من 9-23 أيلول 2017و الجميع أبدى ارتياحه خلال تواجدهم في الكازينو.+السفير الأوكراني+السفير الهندي+زوجة السفير الألماني.
Ambassadors of:
-UK 🇬🇧 Hugo Shorter
- Belgium 🇧🇪 Alex Lenaerts
- Czech Republic 🇨🇿 Mrs. Michaela Fronkova
- Brazil 🇧🇷 Jorge Geraldo Kadri
- Mexico 🇲🇽 Jaime Garcia Amaral
- Serbia 🇷🇸 Emir Elfic
- Paraguay 🇵🇾 Mrs. Adela Jimenez de Perez
- Argentine 🇦🇷  Ricardo Lariera
-UKRAINIAN
-INDIA
-WIFE OF GEMANY AMBASSADOR
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout