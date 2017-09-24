أجواء كازينو لبنان ليلة الحفل الختامي للفرقة البرازيلية FESTA DO BRASIL

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كازينو لبنان بخير لبنان بخير. مقولة يكرسها هذا المرفق الحيوي العابر للمناطق والطوائف، ويثبت من جديد أنه عصي على الخوف أو الموت، ومرآة ناصعة لحب اللبنانيين للحياة الذين يشاطرهم فيه الاشقاء العرب وأصدقاء من الغرب.

مشهد الكازينو الفسيح بصالاته وقاعاته ومسارحه و برواده الكثر، يشكل تظاهرة فنية ثقافية ناصعة توجها المشاركة العفوية لسفراء الدول الأجنبية المعتمدين في لبنان ، كالسفير البريطاني هوغو شورتر ، السفير البلجيكي أليكس ليانيرتس، السفيرة التشيكيا ميكايلا رونكوف، السفير البرازيلي خورخي جيرالدو قادري، السفير المكسيكي خيميه غارسيا أمارال، سفير صربيا أمير الفيتش، سفيرة الباراغواي أديلا بيريز، سفير الأرجنتين ريكاردو لارييرا،أتوا جميعهم ليودعوا العرض البرازيلي في يومه الأخير الذي أقيم بالتعاون مع السفارة البرازيلية وإستمر بنجاح كبير من 9-23 أيلول 2017و الجميع أبدى ارتياحه خلال تواجدهم في الكازينو.+السفير الأوكراني+السفير الهندي+زوجة السفير الألماني.

Ambassadors of:

-UK 🇬🇧 Hugo Shorter

- Belgium 🇧🇪 Alex Lenaerts

- Czech Republic 🇨🇿 Mrs. Michaela Fronkova

- Brazil 🇧🇷 Jorge Geraldo Kadri

- Mexico 🇲🇽 Jaime Garcia Amaral

- Serbia 🇷🇸 Emir Elfic

- Paraguay 🇵🇾 Mrs. Adela Jimenez de Perez

- Argentine 🇦🇷 Ricardo Lariera

-UKRAINIAN

-INDIA

-WIFE OF GEMANY AMBASSADOR