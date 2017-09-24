الرئيس الأسد: لوفد برلماني موريتاني: العروبة انتماء وليست أفكاراً في الكتب والمؤلفات

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قال الرئيس بشار الأسد خلال لقائه وفداً برلمانياً موريتانياً إن «العروبة انتماء وليست أفكاراً في الكتب والمؤلفات، والتنوّع في المنطقة العربية هو تنوّع طبيعي لذلك يجب أن يكون هناك رؤية شاملة لفكرة الانتماء حتى نستطيع الخروج من صراع الهوية الذي نعيشه حالياً».



وبحسب وكالة «سانا»، فقد أشار الرئيس الأسد للوفد الذي يضم عدداً من أعضاء الأحزاب الموريتانية، إلى أن «زيارة الوفود الشعبية العربية إلى سورية لها معنى خاص وكبير بالنسبة للشعب السوري لأنها تبين أن الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية تقف مع السوريين في وجه ما يتعرضون له من إرهاب وسفك للدماء وتدمير للمرافق العامة والخاصة في حين العربان الذين دعموا ومولوا الإرهاب الذي يضرب سورية لا يشكلون شيئاً يذكر أمام هذه الأغلبية».