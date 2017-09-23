كيف علق حزب الله على موقف الرئيس عون في الأمم المتحدة؟

A + A -

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية اللبنانية في الأمم المتحدة هو موقف شريف ووطني ويعبر عن آراء ومواقف وتطلعات اللبنانيين.

وخلال الليلة الثانية من المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة (ع) في بعلبك، شجب سماحته موقف البعض الذي لا يزال يتردد إلى السفارة الأميركية ويعطي أذنيه وقلبه وسمعه وأولياته للسفارة ونسأله :" أميركا أرادت أن تبقى داعش في لبنان، وأميركا تحرض اللبنانيين على بعضهم البعض، وأميركا التي سعت إلى التوطين وتسعى إليه هل هي صديقة للبنان؟ بلا شك أن أميركا تثبت كل يوم أنها العدو الأول ليس للبنان فقط ولا لفلسطين فقط ولا للسوريين فقط ولا للعراقيين بل أميركا عدو لكل شعوب المنطقة لأن أميركا هي الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني (قده). مضيفاً "العيب كل العيب فيمن لا يزال حتى اليوم يثق بالمشاريع الأميركية في لبنان والمنطقة".

وأكد سماحته أن أميركا بكل تهديداتها وحصارها واستهدافها للمقاومة ومعها إسرائيل التي تتحدث في كل يوم في مناوراتها وفي تصريحات رئيس وزرائها ورئيس أركانها الذين يتهددون المقاومة في كل يوم، مضيفاً "أميركا وإسرائيل وكل سلاحهم وطائراتهم وخبرائهم ومناوراتهم وقدراتهم لن يتمكنوا أن يوقفوا قدرة المقاومة في تكوين القدرة القوية العظيمة المتنامية المتعاظمة التي كانت حاضرة في كل ساحة وميدان ولا تزال لتثبت كل يوم أن هذه المقاومة لا تكسر".