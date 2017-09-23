كيف علقت قيادتي " حزب الله" و" أمل " على الاشكال بين مناصريهما؟!

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أكدت قيادتا حركة امل وحزب الله ان ما حصل في بلدة البيسارية هو اشكال فردي جرى تطويقه ومعالجته فورا من قبل اﻻجهزة اﻻمنية المختصة . وأشارت القيادتان في بيان الى ان ما تدواله بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل اﻻجتماعي من تفاصيل عن الاشكال هي عارية عن الصحة وجرى تضخيمها وهي من نسج خيال مروجيها.

ولفت البيان الى أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله "متينة وراسخة ومن غير المسموح ان يعكر صفوها حادث فردي عابر." وكانت معلومات أشارت الى اشكال في البيسارية وقع أمس بين أفراد من امل وآخرين في حزب الله أدى الى سقوط جرحى.