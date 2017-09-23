بالفيديو: الشيخ نعيم قاسم يتحدّث عن "المرأة المطلقة" ويثير جدلاً واسعاً!

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لاقت كلمة ألقاها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال اليوم الثاني من محرّم انتقادات واسعة واستياءً كبيراً بعد حديثه عن "المرأة المطلقة".



ففي معرض كلمته، استعرض الشيخ قاسم أربعة مفاتيح للتربية "علينا أن نمسك بها" وهي: الصحبة، المدرسة، وسائل الاتصال، وتأثير قادة الرأي.

وخلال تطرّقه إلى المفتاح الثاني أي المدرسة، أعطى الشيخ قاسم مثالاً تحدّث فيه عن المرأة المطلّقة حيث قال "إذا مدرّسة دايرة على أفكار خاصة بكيفية الحياة، تصوّر إنو وحدة بدها تنظرلن عن الحياة وكيف تعيش حياتها وبتطلع معلمة مطلقة مقضيّة مشاكل بحياتها، وبدها بعد الخراب اللي وقعت فيه تعطي نصيحة للبنات حتى ما يوقعوا باللي وقعت فيه، والله وكيلكن شو حتكون نصيحة واحد وقع بمشكلة"!