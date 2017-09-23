باسيل من لاس فيغاس: لن نقبل بالدمج او بالتوطين فالسوريون اخوان لنا لكن عودتهم الى بلادهم حق لهم

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أقام التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة الأميركية ممثلا بالمجلس اللبناني-الأميركي للديمقراطية حفل استقبال لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في فندق بيلاجيو في لاس فيغاس بحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، قنصل عام لبنان في لوس انجلوس جوني ابراهيم، مطران الموارنة في أميركا الياس زيدان، رؤساء البعثات في الولايات المتحدة الأميركية،وممثلي الأحزاب، اضافة الى حشد من ابناء الجالية اللبنانية.

باسيل

الوزير باسيل أعلن في كلمته ان جولته على المغتربين اللبنانيين في أميركا الشمالية تهدف الى توحيد الجهود لمنع أي مشروع لتوطين النازحين أو اللاجئين في لبنان، كما تهدف الى تشجيع المنتشرين على استعادة الجنسية اللبنانية لمن لم يحصل عليها بعد وتحفيزهم للمشاركة للمرة الأولى في الإنتخابات النيابية.

وأضاف: عندما حذرنا في العام ٢٠١١ من مخاطر نزوح السوريين بلا ضوابط، تعرضنا لشتى الاتهامات بالعنصرية. وحتى الآن لا يزال الخلاف قائما حول عودتهم. فنحن نريدها آمنة وهم يريدونها مؤجلة .

وقال باسيل: لن نقبل بالدمج او بالتوطين فالسوريون اخوان لنا لكن عودتهم الى بلادهم حق لهم وسننتصر في هذه المواجهة لمصلحة لبنان ومصلحة النازحين.

وأشار وزير الخارجية الى العراقيل التي وُضعت على مدى السنوات الماضية أمام وزراء التيار الوطني الحر لمنعهم من تحقيق مشاريعهم في الكهرباء والنفط وقال: قليلون هم الذين وقفوا الى جانبنا ونحن نتذكر لنتعلم لا لننتقم.

ووجه الدعوة الى اللبنانيين المغتربين ليشاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية المقبلة وفي الحصول على الجنسية اللبنانية لأننا في كل مرة نعيد الجنسية الى لبناني أصيل نكون قد أبعدنا التوطين ومخاطره عن بلادنا، فبعد صدور القوانين والقرارات التي تُسهل مشاركة المغتربين في الإنتخابات، أصبحت مسؤولية المغتربين كبيرة في المشاركة بكثافة ليستحقوا فعلا ما بُذل من جهود لأجلهم.

وأعلن في الحفل الذي تم خلاله تكريم المؤسسين، ان الشعوب التي تفرز قادة مقاومين تعرف كيف تكرمهم.

عيسى

سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية غابرييل عيسى ألقى كلمة شكر فيها ثقة رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير باسيل به، وقال انه سيعمل لافضل العلاقات بين لبنان واميركا وللدفاع عن مواقف لبنان امام الادارة الاميركية.

خليل

رئيس المجلس اللبناني-الأميركي للديمقراطية جوزف خليل اعلن اننا وصلنا لمرحلة تأسيس للغد وللعمل الجدي والتنفيذ. واكد ان الأهداف تركز على الانتخابات النيابية واساليب المشاركة الفعالة وعلى تشجيع مشروع استعادة الجنسية.