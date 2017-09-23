كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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اعلنت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية معتدلة ورطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.

كما توقعت ان يكون طقس يوم غد الأحد، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خاصة خلال الليل دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

أما طقس يوم الإثنين فغائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.