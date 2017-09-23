وزير البيئة يعلن خفض الكفالة المصرفية لاصحاب الحجر التزييني

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أعلن وزير البيئة طارق الخطيب " أن المجلس الوطني للمقالع والكسارات وافق على قرار بخفض الكفالة المصرفية لاصحاب مصانع الرخام والغرانيت والحجر التزييني الوطني من 108 ملايين ليرة لبنانية عن كل استثمار سنوي الى 30 مليوناً وذلك تلبية لمطالب اصحاب المقالع من المناطق اللبنانية كافة الذين زاروا وزير البيئة أكثر من مرة , وقدّموا اكثر من شكوى حول المضاربات وإغراق السوق اللبناني بأطنان الاحجار الآتية من الخارج عبر الحدود بأسعار مخفّضة ما أدى الى تراجع عمل أصحاب المقالع في لبنان والى أضرار اقتصادية واجتماعية".

وأكد وزير البيئة " أن من شأن تخفيض الكفالة المصرفية تنشيط عمل اصحاب مقالع الحجر التزييني الوطني وتنمية الاقتصاد مع احتفاظ وزارة البيئة بالضمانة المصرفية اللازمة لاعادة تأهيل المواقع المستثمرة في حال تخلّف اصحابها عن القيام بمثل هذه الخطوة ".