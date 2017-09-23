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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 23-09-2017

23
SEPTEMBER
2017
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الجمهورية

قال مصدر إقتصادي إنه ينبغي الإنتظار لمعرفة مصير النفط في لبنان، فإذا شارك الأميركيون في تقديم عرض للتنقيب، يكون الملف قد أقلع، واذا أحجموا، يُصبح التفاؤل مغامرة.


أسفت سفيرة دولة كبرى لكون المسؤولين اللبنانيين فسّروا خطاب رئيس بلادها بأنه موجّه الى لبنان.


أبلغت مسؤولة أممية السلطات اللبنانية عن خفض نسبة مساعدات الدول المانحة للبنان في الأشهر المتبقية لهذه السنة.

اللواء
همس
تهتم دوائر غربية بتقصي ما دار بين وزيرين، خلال لقاء، سيكون موضع جدل في غير مناسبة.

غمز
تهتم مصادر سياسية بـ«قطبة مخفية» لمعرفة ما الصلة بالموقف الحقيقي للطبقة السياسية.

البناء

خفايا
فسّر سياسي بارز الموقف الذي أعلنه أحد نواب الشوف ضدّ وزيرين ينتميان إلى تيار سياسي منافس في المنطقة نفسها بأنه أحد دلائل الحماوة التي ستشهدها الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنّ التوتر الظاهر في موقف النائب المُشار سببه تقصيره في المجال الإنمائي، وهو ما كشفه النشاط المميّز الذي يقوم به الوزيران في إقليم الخرّوب خاصة وفي الشوف عامة.


كواليس
قالت مصادر عراقية إنّ لديها معلومات مؤكدة بأنّ المبعوث الأميركي الذي زار كردستان والتقى مسعود البرزاني أبلغه دعم واشنطن الضمني للاستفتاء قائلاً: إذا كنتم تتحمّلون الضغوط التي ستنجم وعدم ظهور تأييد غربي للإستفتاء فلا تتراجعوا لأنّ أحداً لن يعلن التأييد لدولة جديدة هنا إلا عندما تفرض وجودها وبعد مرور وقت كاف.

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