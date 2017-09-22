ما هو موقف " حزب الله " من التوطين؟

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أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أنهم ضد توطين الفلسطينيين او النازحين السوريين لأنهم يعتبرون انه من حق الفلسطينيين ان يعودوا الى ارضهم والسوريين كذلك، مشيراً الى أن التوطين يخدم مشروع اسرائيل.

ودعا قاسم، في كلمة له خلال مراسم احياء الليلة الثانية من عاشوراء، الحكومة اللبنانية لـ"مناقشة مشروع اعادة النازحين الآمنة بالتنسيق مع القيادة السورية قبل ان يأتي القرار بعد شهرين نتيجة حل سياسي في سوريا، مشدداً على أنه "يجب اعادتهم في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

كما اوضح أن ما يهمهم هو أن يعودوا الى بلدهم وان تفتح الطريق السورية للشاحنات والبضائع.