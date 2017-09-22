محافظ الشمال يوضح ملابسات الإشكال مع الإعلامي فياض

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أوضح محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في بيان، أن "ما أثير من ضجة حول تهجم المحافظ نهرا على الاعلامي عبد الكريم فياض، هو كلام عار من الصحة، والصحيح ان اشكالا فرديا وقع بين فياض واحدى الموظفات في المحافظة على خلفية ركن سيارة في باحة السراي، اثر ذلك استدعى المحافظ نهرا الطرفين لحل الاشكال، فما كان من فياض وهو مسؤول مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس، إلا أن اقدم على الصراخ وتهديد زميلته الموظفة، مما اضطر المحافظ نهرا بصفته رئيسا تسلسليا للاثنين الى التدخل بشكل صارم وبنبرة عالية لوقف الكلام غير المسؤول.

وما اثير عن رفع الهراوة هو كلام غير صحيح، فالهراوة الموجودة كجزء من ديكور مكتب المحافظ اوحت لخيال البعض باختلاق سيناريو غير واقعي، ولم يتم رفعها بوجه الاعلامي فياض أو أي شخص آخر، وإن المحافظ نهرا يكن كل المودة والاحترام والتقدير للجسم الاعلامي والصحافي، ويستغرب ان يتم تضخيم إشكال فردي بين الموظف فياض وزميلته وتصويره بشكل تهجم على الاعلاميين، فاقتضى التوضيح".