"عيب عليكي انتي بنت الجنوب". "مريم" ضحية مهووس .. فضائح جنسية مقابل ..!

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"عيب عليكي انتي بنت الجنوب" .. بهذه العبارة صُدمت مريم ابنة الـ17 عامًا عندما تفاجأت بشاب يوجه لها هذه الكلمات القاسية والتي تحمل في طياتها معان عن ذنب لا تعلم محتواه أو عما غن كانت قد جنته يداها..

فما بين الواقع والعالم الافتراضي وقعت "مريم" ضحية ربما لمهووس جنسي أو لمحتاج للمال، فاختار اسمها وعائلتها وأنشأ صفحة على الفيسبوك واضعًا صورة فيها شيء من الإباحية وأرسل طلبات صداقة لجميع معارفها وأصدقائها ولأن لا يمكن التشكيك بمصداقية الاسم فتم قبوله من الغالبية..

هنا، بدأ النقاب ينكشف عن الحقيقة الكارثية، محادثات جنسية مقابل تشريج هاتف خليوي، صور إباحية لا يمكنها إلا أن تسيء لمريم التي يشهد الجميع بأخلاقها الحميدة التي لعبت دورًا في عدم تصديقهم لما يحصل إلا أن البعض الآخر صدّق وبدأ بمهاجمتها علنًا وتهديدها بأنه سيفضحها، الأمر الذي دفعها للرد سريعا لحفظ ماء وجهها الذي أراد أحد المريضين والمتربصين في العالم الافتراضي تشويهها طالبة من الجميع عدم قبول الصداقة من "اسم وهمي" لا علاقة لها به..

مريم ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف بسبب الفيسبوك والتكنولوجيا التي وصلنا إليها ،فلطالما دعا اشخاص إلى الغاء صداقة شخص يحمل نفس الاسم مع الصورة أيضًا ولأن هذه الأمور ازدادت عن حدّهافما عليك إلا اتباع خطوات عديدة لحماية صورتك الشخصية من السرقة وذلك بحسب عدة وكالات:

الخطوة الاولى :

بعد تسجيل دخولك على الفيسبوك ، انقر على إسمك في اليسار المقابل للصورة .

الخطوة الثانية :

انقر على صور وتوجه الى البوم صور المتواجد في اقصى اليسار ، بعد ذلك ستجد إسم البوم ادخل على المجلد تم إبحث عن بالإنجليزية Profile Pictures بالفرنسية photos de profile ادخل عليه .

الخطوة التالثة :

اختر صورة البروفايل الظاهرة لأصدقائك تم تحت إسمك ستجد تاريخ الصورة امامها ايقونة انقر عليها واختر انا فقط كما في الصورة اسفله .

الان قم بنفس العملية مع جميع صور "البروفايل" الاخرى على الفيسبوك وهكذا عندما سيضغط شخص غريب او صديق لك على صورة البروفايل لن يتمكن اولا من تكبيرها ثانيا سرقتها منك ، وهكذا ستكون قد إستطعت حماية صورة بروفايلك من السرقة بإمتياز !! .

للإشارة صورة الـــــ Cover لايمكن حمايتها بهذه الطريقة او بطريقة اخرى كون ان ضبط إعدادات فيسبوك هي دائما عامة بالنسبة لصور Coverture لهذا تفادى وضع صورتك الخاصة على Cover



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