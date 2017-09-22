هكذا حذركم الرئيس عون: الموازنة قبل السلسلة

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ابطل المجلس الدستوري قانون الضرائب، ولكن بعيدا من منطق المزايدات وتبني البطولات الذي يعتمده البعض ، فالاكيد ان قرار المجلس الدستوري انصف رئيس الجمهورية اولا، فهذا القرار الذي راى ان القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول ، اعاد تكرار ما قاله سابقاً الرئيس عون ولمن له اذنان فليسمع.

هذا ما اعلنه بكل جراة رئيس الجمهورية في التاسع عشر من تموز الماضي، وللمزيد من انعاش الذاكرة حول هذا الموضوع لا بد من التنبيه الى ان رئيس المجلس النيابي هو من كان مصرا على اقرار السلسلة قبل الموازنة. اختلاف الاولويات هذا عبر عنه صراحة عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون في حديث لل او تي في بتاريخ 28 حزيران الماضي ، اي قبل اقرار اللسلسلة.

اقرت السلسلة قبل الموازنة، صوت النواب خوفا ربما من الظهور بمظهر المعرقلين لحقوق الناس ، ورميت كرة النار في ملعب رئيس الجمهورية وكان البعض اراد احراجه ،فتريث الاخير في التوقيع على قانوني السلسلة والضرائب، واستمع الى مطالب الفئات المتنوعة والمتناقضة ، فخرق مبدا المساواة بين المواطينني الذي استند اليه ايضاً المجلس الدستوري لابطال قانون الضرائب ، كان في صلب متابعة واهتمامات الرئيس عون .

كل المطالب صبت عند بي الكل وهو ترجم عدم رضاه عما الت اليه الامور بالدعوة الى حوار اقتصادي في قصر بعبدا.

صحيح ان الرئيس عون عاد ووقع قانوني السلسلة الضرائب ولكن الصحيح ايضاً ان هذا ترافق مع تقديم نواب من تكتل التغيير والصلاح عدة اقتراحات قوانين تصحيحية لبعض البنود في القانونين، على قاعدة اكل العنب عبر اعطاء الحقوق المستحقة لاصحابها مع مراعاة الوضع الاقتصادي للدولة لا قتل الناطور اي البهورة لتسجيل النقاط لا اكثر .

اما اليوم فدارت السلسلة دورتها وعادت الى المربع الاول ، فالمنطق ،قبل الدستور والارقام، يقول ان الموازنة يجب ان تقر قبل السلسلة والنبيه من الاشارة كان يجب ان يفهم، قبل ان نصل الى ما وصلنا اليه اليوم، اما لمن كان يقول ان الطعن بقانون الضرائب لن يؤثر على السلسلة لانه منفصل والحقوق مكتسبة فله من المسيتفيدين من السلسلة سلام واكثر من كلام بعدما ربط الاثنان ببعضهما البعض.