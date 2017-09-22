هيئة هاملتون: لقاء تحاوري مع أبناء الجالية اللبنانية

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على أثر الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل الى كندا ولقائه مع الجالية اللبنانية في مدينة مونتريال وعقده اجتماعات خاصة مع منسقي التيار الوطني الحر في كندا ، قام منسق التيار الوطني الحر في مدينة هاملتون السيد عماد فوعاني بعقد لقاء تحاوري مع أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في هذه المدينة حيث تم التباحث بموضوع الانتخابات النيابية في لبنان وقضية اقتراع المغتربين اللبنانيين في دول الانتشار وأهمية الخطوة التي تبناها التيار الوطني الحر في موضوع البطاقة البيوميترية وآلية تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في العملية الانتخابية حيث ان هذه الخطوة تسهل عملية اقتراع المغترب مما يؤدي الى تفعيل مشاركته في صنع القرار اللبناني الذي طالما حرم منه نتيجة غيابه القسري عن وطنه الام وقد لاقت هذه القرارات ترحيبا واسعا وصدىً ايجابيًا بين أبناء الجالية.