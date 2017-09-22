بالصورة - شاب لبناني يرتكب جريمة قتل مروّعة.. لمن يعرف عنه شيئاً!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:



بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة للموقوف: - ح. أ. (مواليد عام 1988، لبناني)

لقيامه بعمليات احتيالية عن طريق الشعوذة وإيهام ضحاياه بطرد الجن، وقد تسبّب بتاريخ 17/9/2017 بمقتل إحدى المواطنات بعد أن أبرحها ضرباً بواسطة عصا – بحجّة طرد الجن من جسدها – مما سبّب لها نزيف حاد في البنكرياس، أدّى إلى وفاتها.



لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة المصيطبة الكائن في ثكنة إميل الحلو - شارع مار الياس / بيروت، أو الإتصال على الرقم 705069/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.