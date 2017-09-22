هذا الأحد.. لا تسلكوا هذه الطرقات

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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن جمعية "بيروت ماراتون" تُنظم عند الساعة 6.00 من صباح يوم الأحد 24/9/2017 سباق تدريبي لمسافة /23/ كلم، إنطلاقاً من محلة "الزيتونة باي" في وسط العاصمة بيروت. لذلك، سيتم إقفال طريق الكرنتينا البحرية حتى محلات "آيشتي"، اعتباراً من الساعة 6.15 لغاية الساعة 9.15 من التاريخ المذكور أعلاه.



ودعت المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.