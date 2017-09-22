رحمة بعد زيارته قاسم: خطاب ترامب غير مقبول وضمان عودة النازحين عبر التفاهم العلني بين لبنان وسوريا

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قال النائب اميل رحمة، في تصريح بعد زيارته لنائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "عادة عندما ازور رجلا مثل سماحة الشيخ أكون مجتمعا مع أكثر من متكلم لكي أستفيد، لأن من يستمع الى سماحته يفيد جدا في كل المواضيع التي طرحناها في هذه الساعة. ولكن الموضوع الأساسي الذي تداولناه هو ما سيكون في هيئة الأمم المتحدة الآن وخصوصا موضوع التوطين وخطاب ترامب غير المقبول لبنانيا وغير مقبول أينما كان. وأنا متأكد وكأني سمعت فخامة الرئيس الآن، وهذا كان رأيا مشتركا أن فخامة الرئيس سيكون جريئا حاسما، واضحا وملتزما إلتزاما كاملا كل المواضيع التي تهم لبنان، وما يهم لبنان في هذا الموضوع هو أن نضع اليوم قبل غد مشروعا أرسله وزير الخارجية الى الحكومة أن يبت هذا المشروع الذي طرحه الوزير جبران باسيل لضمان عودة النازحين عودة سالمة، وهذه العودة ضروري لمصلحة لبنان ويجب ان تتم بالتفاهم العلني والتنسيق العلني بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وأي آخر هو مضيعة للوقت وضرر للبنان.