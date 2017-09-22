هذا ما كشفه وزير الداخلية عن عطلة يوم الجمعة

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دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى "التمسك بالاعتدال وبالانفتاح وبمن يحمل راية الاعتدال بتفكيره وثوابته بعقله وسياسته الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن بعده الرئيس الصابر والصامد سعد الحريري، الذي يحمل راية الاعتدال في مواجهة حملات التخوين والتجريح من الاقربين قبل الابعدين".



وحول عطلة يوم الجمعة تعهد المشنوق بأن "هذا الموضوع سيحل بما هو اعقل واعدل واحسن برعاية العقل المستنير لمفتي الاعتدال الوطني سماحة الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، من دون ان يمس الميثاق ومن دون ان تتضرر الادارة ومن خلال تفاهم ميثاقي".