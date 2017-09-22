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كنعان وعون وابي رميا يلتقون روابط مخاتير جبل لبنان: نستهجن ما يتعرضون له ونطالب بتعيين مجلس ادارة الصندوق التعاوني فورا

22
SEPTEMBER
2017
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التقى النواب ابراهيم كنعان الان عون وسيمون ابي رميا، في مكتب كنعان في المجلس النيابي، رؤساء روابط مخاتير المتن سعيد متري، وبعبدا جورج رزق الله وكسروان جو ناضر وجبيل ميشال جبران، وامين سر رابطة مخاتير المتن عصام بو جودة، وجرى البحث في شؤون الروابط والمخاتير في جبل لبنان، لاسيما بأزمة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان المشلول منذ اكثر من ثلاث سنوات، جراء عدم تعيين مجلس ادارة الصندوق بحسب الاصول.



وعقب الاجتماع، استهجن المجتمعون ما يتعرض له المخاتير من تعد على حقوقهم ومستحقاتهم المجمدة من جراء تمنع المراجع المعنية من القيام بدورها في تعيين مجلس ادارة للصندوق التعاوني للمخاتير منذ ثلاث سنوات، وطالبوا السلطات التتفيذية والادارية بمعالجة هذا الامر فوراً ومن دون اي ابطاء، نظراً لما يرتبه هذا التأخير من ضرر كبير على حقوق المخاتير في كل لبنان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم دفع تعويض نهاية الخدمة ومنح الولادة والزواج والوفاة وفروقات صندوق الضمان الاجتماعي.



وسيلتقي النواب كنعان وعون وابي رميا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً، لوضعه في الصورة الدقيقة والملحة لهذه القضية واتخاذ التدابير اللازمة لانهاء هذا الوضع الشاذ.

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