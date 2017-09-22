رئيس الجمهورية وصل الى بيروت آتياً من نيويورك وابرق الى الرئيس المكسيكي معزيا

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عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى بيروت قبل ظهر اليوم بعد ترؤسه وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، والقى كلمة لبنان فيها، كما عقد سلسلة لقاءات على هامش القمة مع عدد من رؤساء الدول ومسؤولي المنظمات الدولية.

وكان الرئيس عون وصل والوفد المرافق الى مطار رفيق الحريري الدولي عند التاسعة صباحاً، وانتقل مباشرة الى قصر بعبدا.

تعزية الرئيس المكسيكي

على صعيد آخر، ابرق رئيس الجمهورية الى الرئيس المكسيكي انريكه بينيا نييتو معزياً بضحايا الزلزال الذي ضرب المكسيك وادى الى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة.