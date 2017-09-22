بالصور - باسيل في فلوريدا

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من نيويورك انتقل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى جاكسنفل في ولاية فلوريدا حيث التقى ابناء الجالية اللبنانية في حفل عشاء دعت اليه السفارة اللبنانية في واشنطن ممثلة بالقنصل لبنان العام في واشنطن علي قرانوح.

باسيل

الوزير باسيل ألقى كلمة أعلن فيها ان عهد الرئيس ميشال عون سيكون عهد الخروج من الدولة الفاشلة التي تسببت بهجرة ابنائها.

وقال:" نحن نستمد قوتنا من بَعضنا، والمنتشرون اللبنانيون في العالم هم أهل عطاء يشكلون في اي مجتمع يدخلونه قيمة مضافة."

واضاف ان السياسة بالنسبة إلينا هي افعال لا أقوال، ونحن نعتبر الثروة الاغترابية الكبيرة جزءا من ثروة لبنان الاولى اي الانسان اللبناني، ونقول لكن اننا فخورون بكم ونعدكم بأننا سنحقق التغيير.

واعتبر الوزير باسيل ان لبنان دفع ثمن السياسات والتسويات الدولية لكنه قرر اليوم ان يأخذ مصيره بيده ويقرر بنفسه. وقال ان ثقافة الخنوع والاستسلام هجرتكم وهجرت أجدادكم وأدت الى وقوعنا تحت الاحتلالات والوصايات، لكننا عازمون على الخروج نهائيا من ثقافة الاستسلام. ونعتبركم شركاء في مشروع استعادة القرار الوطني، ولذلك نريدكم ان تعززوا ارتباطكم ببعضكم ومع الوطن الام.

وأوضح وزير الخارجية انه منذ تولينا وزارة الخارجية والمغتربين، وضعنا لانفسنا أهدافا بدأت تتحقق. فمؤتمر الطاقة الاغترابية اصبح موعدا سنويا يزداد المشاركون فيه سنة بعد سنة وهو يعقد في بيروت، وتليه مؤتمرات إقليمية في بلدان الانتشار. اما الهدف الثاني فهو اننا لم ولن نقبل بان تكون الجنسية اللبنانية قد منحت بمرسوم مخالف للدستور لمن يستحقها ومنعت بقرارات ظالمة عن المغتربين للذين يستحقونها. اما المشاركة في دعم لبنان فهي تعني بالنسبة إلينا ان تكون للمنتشرين حقوق سياسية كاملة كما المقيمين، ولذلك أعطيناهم بالقانون حق المشاركة في الانتخابات النيابية ابتداءا من الدورة المقبلة بعد أشهر، وسهلنا العملية من خلال إقرار التسجيل الالكتروني للمشاركة في الانتخابات.

وختم الوزير باسيل قائلا: ستكون لنا في وقت قريب خطة اقتصادية تسمح للمنتشرين بالانخراط في الاقتصاد الوطني، وندعوكم ان تشتروا وتستهلكوا منتجات لبنانية فتساهمون بتعزيز الدخل الوطني وفرص العمل وتثبيت المقيمين في ارضهم. كما ندعوكم الى مساعدتنا للوصول الى اكبر عدد ممكن من اللبنانيين المنتشرين في العالم. وأناشدكم ان تحافظوا على اللغة العربية والثقافة اللبنانية، فهذه جزء من هويتكم. لذلك سجلوا انفسكم في القنصليات، استعيدواجنسية أجدادكم وشاركوا في الانتخابات وكونوا فخورين بأنكم تنتمون الى الشعب اللبناني اي الى شعب ناجح والى نموذج يشكل مثالا في الحياة المشتركة والتفاعل الثقافي والاعتدال.

قرانوح

قرانوح شرح أهمية تسجيل المغتربين ولادة ابنائهم في السفارة حفاظاً على هويتهم وعلى الحقوق القانونية الناشئة عن الجنسية، كما طلب من الأهل تعليم اولادهم اللغة العربية والاندماج في المجتمع الأميركي مع الحفاظ على القيم اللبنانية الثمينة لا سيما تماسك العائلة. واعتبر ان الاغتراب اللبناني هو سلاح لبنان الاقوى.

رئيس النادي اللبناني في جاكسنفل ايلي عاصي قدم للوزير باسيل درعا باسم النادي.

تفقد الأضرار

وكان وزير الخارجية لدى وصوله الى جاكسونفيل تفقد الأضرار التي لحقت بابناء الجالية اللبنانية جراء الإعصار ايرما واطمأن الى احوالهم.