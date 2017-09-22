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الدفاع الروسية: استعادة 87% من الأراضي التي سيطر عليها "داعش" في سوريا

22
SEPTEMBER
2017
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليلة الخميس إلى الجمعة، عن تحرير 87.4 بالمئة من الأراضي السورية، التي كان يسيطر عليها "داعش"، في الفترة منذ إطلاق روسيا عمليتها ضد الإرهاب في سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها حول نتائج العملية الروسية في سوريا حتى يوم 20 سبتمبر/ أيلول، إن قوات روسيا الجوية نفذت بشكل عام "أكثر من 30 ألف طلعة قتالية" أدت إلى تدمير 96828 موقعا للإرهابيين.

وأوضح الإنفوغرافيك، الذي احتوى عليه البيان، أن الغارات الروسية أسفرت عن تدمير 8332 مركز قيادة، و17194 نقطة محصنة، و53707 تجمعات للمسلحين، و970 معسكرا للتدريب، و6769 مستودعا للذخائر والمعدات العسكرية، و212 حقلا للنفط و184 مصنعا لتكرير النفط، و132 محطة لضخ الوقود وقافلة لصهاريج النفط، وذلك بالإضافة إلى 9328 موقعا آخر.

يذكر أن القوات الروسية في سوريا تنفذ، منذ 30 سبتمبر/ أيلول من العام 2015، عملية عسكرية في إطار دعمها جهود الحكومة السورية في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).

ومن أبرز الإنجازات الميدانية، التي حققتها القوات السورية بدعم من روسيا، فك الحصار عن مدينة دير الزور واستعادة مطارها، الأمر الذي وصفته وزارة الدفاع الروسية بالتقدم الذي "يتجاوز في أهميته وحجمه كل الانتصارات السابقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة".

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