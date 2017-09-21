خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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منطلقا من دور لبنان ورسالته وتنوعه طرح رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ترشيح لبنان ليكونَ مركزاً دائماً للحوار بين مختلفِ الحضارات والديانات والأعراق، كما دعا الى التفكير جديا في اقامة سوق اقتصادية مشرقية لضمان العيش الكريم في ظلال الحرية. الرئيس عون الذي تحدث باسهاب عن الارهاب الذي يضرب العالم اكد ان لبنان تمكن من القضاء عليه، حيث قام جيشنا بمعركة نهائية وحقق انتصارا كبيرا على التنظيمات الارهابية وانهى وجودها العسكري في لبنان".اما في ملف النزوح السوري فشرح الرئيس عون الاعباء التي يتحملها لبنان جراء الحرب في سوريا، والتي تفوق قدرته على التحمل مشددا على الحاجة الملحة لتنظيم عودة النازحين الى وطنهم، عودة آمنة لا طوعية. وقال: "الادعاء أنهم لن يكونوا آمنين فهذه حجة غير مقبولة، 85 بالمئة من الاراضي السورية في عهدة الدولة، واذا كانت الدولة تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة، وتترك للمقاتلين حرية الخيار بين البقاء أو الرحيل، فكيف لها مع نازحين هربوا من الحرب"



الرئيس عون تحدث ايضاً عن الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية وعن اللجوء الفلشسطيني على ارضنا مؤكدا رفض التوطين للاجئ كما للنازح.