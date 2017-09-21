بالصورة - بعد سنوات طوال... جيفري فيلتمان وجهاً لوجه مع الرئيس عون

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التقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون في ختام زيارته إلى نيويورك الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، بحضور اعضاء الوفد اللبناني المرافق، وكان لافتاً في هذا اللقاء مشاركة مدير الشؤون السياسية في الامم المتحدة جيفري فيلتمان بصفته عضواً في الوفد الأممي، والذي كان يشغل منصب السفير الأميركي في لبنان ما بين 2004 و2008، وقد شهدت تلك الفترة عدوان تمّوز 2006 وأعنف المواجهات السياسية في لبنان، والتي كان خلالها السفير فيلتمان رأس حربة وحليف أساسي لقوى "14 آذار" بوجه العماد عون وحلفائه.. فهل هي سخرية القدر؟