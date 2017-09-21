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عاد لبنان الى شَغلِ موقعِه في اعلى مركزٍ اممي بعدما سَمِعَ قادةُ العالم موقفَ الجمهورية اللبنانية

21
SEPTEMBER
2017
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عاد لبنان الى شَغلِ موقعِه في اعلى مركزٍ اممي، حيث سَمِعَ قادةُ العالم موقفَ الجمهورية اللبنانية من الملفات الكَيانية والمصيرية، فتوزّع مضمونُ كلمةِ لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة على اربعة عناوين، اوّلُها الرد في موضوع التوطين، لجهة تأكيد عدم السماح به، وانَ القرارَ هنا هو للبنان وليس لأحدٍ سواه.اما العنوانُ الثاني فتمثّل بالحل في مسألة النازحين، والقائم على العودة الآمنة، فيما النقطة الثالثة عنوانُها مشروع مؤسسة اممية تابعة للامم المتحدة ومركزُها بيروت تُعنى بالحوار بين الثقافات الاديان.. بينما تَمحور العنوانُ الرابع حول التصور الجديد لاستقرار المنطقة، لاسيما المشرق العربي. 

هذه التوجهات الرئاسية بحثها رئيس الجمهورية خلال لقاءاته مع قادة العالم، ومع الامين العام للامم المتحدة مساء اليوم. واذا كانت هذه الهموم الكيانية تحتاج الى متابعة وصولاً الى تحقيقها، فإن الهم التربوي هذا العام يكتسب ابعاداً جديدة. فمن ناحية، تغص المدارس بأعدادٍ اضافية من النازحين، ومن ناحية ثانية تستعد لاستقبال مجموعات جديدة من اللبنانيين الذين نزحوا عن المدرسة الخاصة، طلباً لملجأ اقل كِلفة. ماذا عن التفاصيل؟ الاجابة ضمن النشرة المسائية 

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