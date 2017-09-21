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باسيل من نورث كارولينا: لبنان لا يحتمل اي شكل من أشكال التوطين

21
SEPTEMBER
2017
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أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان لبنان لا يحتمل اي شكل من أشكال التوطين . وقال امام ابناء الجالية اللبنانية في نورث كارولينا: سنواجه هذا الموضوع بجميع الوسائل ولن نسمح بحصوله أبدا وارادتنا الوطنية سوف تنتصر على اي إرادة اخرى تسعى لتوطين الغرباء في ارضنا.


واعلن ان حل مشكلة النازحين واللاجئين هي في عودتهم الى ارضهم وهذا حق لهم. ورأى ان اللبنانيين على حق في مطالبتهم بالإصلاح ولكن للأسف تنقصنا القدرة السياسية بسبب الذين لا يريدون التغيير. فقد قيل لنا ان الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة الارهاب وكدنا نصدق، ولكن عندما توفرت الإرادة السياسية واتخذ القرار في عهد الرئيس ميشال عون تبين ان الجيش قادر على تحرير الارض والحدود خلال ايّام.


كذلك فان ملف التنقيب عن النفط تم تعطيله مدة اربع سنوات وعندما توقف القرار بالتعطيل سارت الأمور كما يجب.
واضاف الوزير باسيل انه من الطبيعي ان يتجاوز الناس القوانين عندما يَرَوْن ان قيادات سياسية تتجاوز الدستور وتعتبره وجهة نظر، لذلك فان العنوان الابرز في عهد الرئيس عون هو استعادة هيبة الدولة بإعادة فرض تطبيق القوانين ليعود لبنان دولة حق ودولة قانون.


وتوجه الى المنتشرين اللبنانيين بالقول:" لن نرضى بان يبقى لبنان دولة فاشلة وسنغيّر هذا الوضع وندعوكم لان تشاركوا معنا في تحقيق الإصلاح والتغيير السياسي، انه تغيير في البنية السياسية كما في العقلية وصار بامكانكم إنجاز معاملاتكم في القنصليات خلال ايّام قليلة بعدما كانت المعاملات تحتاج الى أشهر وسنوات. والاهم انه صار بامكانكم اليوم ان تسجلوا انفسكم وان اقترعوا الكترونيا في الانتخابات النيابية بعد أشهر.


وقال الوزير باسيل للمنتشرين اللبنانيين إنكم تتمتعون بنظرنا بمكانة كبيرة، فأنتم جزء منا وأنتم الأساس واعلموا ان الدولة بدأت تتدخل بخدمتكم وهذا واجبها حتى ولو كان بعضكم لا يحمل جنسية وطنه الام. وأعلن عن تعيين قنصل فخري في ولاية نورث كارولينا قريبا ليتولى مسؤولية فعلية. وأشار الى ان المتحدرين من أصل لبناني هم لبنانيون هاجر اجدادهم بفعل الاضطهاد او الحروب او الجوع. فالمنتشرون كما المقيمون صقلتهم المحن وحولت منهم شعبا لا يرضخ في مواجهة الظلم او الاحتلال بل يطلب الحرية ويسعى الى تطوير ذاته ولو كان دلك عن طريق الهجرة. لقد حصل ذلك مرات عدة في تاريخنا، ولذلك قررنا اليوم ان نقوم بواجب ربط المنتشرين بالدولة اللبنانيةعن طريق القوانين والاجراءات والتسهيلات التي تجعلهم حاضرين في حياتنا الوطنية ومشاركين في قرارنا.


وأردف ان أسعار بطاقات السفر الى لبنان مرتفعة ولا بد من تخفيضها، ومن غير المقبول ان تحقق شركة الطيران التي تملكها الدولة ارباحا عالية على حساب اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، والمطلوب ان تحقق ارباحها بالمنافسة وليس بالاحتكار وهذا الامر يجب ان يتغير.


وختم الوزير باسيل بالقول: سنضع الخطط الاقتصادية التي تولد فرص العمل للمقيمين وتسمح للمنتشرين بالمشاركة في الدور الاقتصادي الوطني، وسنجعل ارتباط المنتشرين بوطنهم حقيقة قانونية واقتصادية، ولن نسمح بعد اليوم بتهجير شعبنا واستبداله بشعوب اخرى. لذلك ندعوكم الى تعزيز الارتباط بلبنان لنستعيد بقوة الانتشار التوازن المطلوب لحماية الوطن وبناء الدولة، فلبنان وطنكم ولا تغيبوا عنه.

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