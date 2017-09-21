وداعاً للصيف.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة‬‎

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إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الخميس.

الحالة العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بسيط ومحدود بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحياناً، يتحول بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط رذاذ متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية وليلاً. السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات صباحاً، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة على الجبال والداخل.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراًً، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 4١٠١ HPA أي ما يعادل: 1٧٦ ملم زئبق.