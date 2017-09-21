عناوين الصحف ليوم الخميس 21 أيلول 2017

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الأخبار

دير الزور

سباق النفط يتسارع

البناء

روحاني يردّ بقوة... والأوروبيون ينتقدون دعاة إلغاء التفاهم النووي مع إيران

إدلب: هجوم معاكس للجيش... وموسكو: النصرة تخسر 850 من عناصرها

مجلس النواب يندّد بكلام ترامب عن التوطين... و«القومي»: مخطط خبيث والردّ بالحوار مع سورية

الجمهورية

شبح التوطين يضغط والدولة مطمئنة

الديار

هل تحديد الجلسة النيابية المقبلة مرتبط بالبطاقة البيومترية؟

المستقبل

«المستقبل» تواكب جلسات الحكومة في المحافظات.. وملف خاص عن المشاريع الإنمائية بدءاً من السبت

الأمن ممسوك.. ولا خوف من «فزّاعة» التوطين

L'Orient-Le Jour

À New York, Michel Aoun « esquive » Donald Trump

The Daily Star

Lebanese reject resettlement after Trump speech