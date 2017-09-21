أسرار الصحف ليوم الخميس 21 أيلول 2017

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الجمهورية

ردّ

لاحظت أوساط سياسية مراقبة أن المعنيِّين بهجوم شنَّه رئيس دولة كبرى لم يصدُر عنهُم شيء في الإعلام كردّ على هذا الهجوم.

إستفزاز

سمحَ أحد القادة السياسيّين لصقور حزبه بالهجوم على حليفٍ سابق بسبب إستفزاز هذا الحليف لحزبه.

رسائل

يتحدّث رئيس تيار في مجالسه الخاصة بهدف إيصال رسائل للمعنيّين المؤثرين في موضوع حسّاس جداً بين اللبنانيين وخصوصاً المسيحيّين بأنه يتعهَّد بتنفيذ كل ما يُريدونه على الساحة السياسية مُقابل دعمه للوصول إلى مركز كبير.



البناء

خفايا

يحاول رئيس إحدى المؤسسات الفاعلة في لبنان الترويج عبر بعض المواقع الإخبارية أنه بصدد إنجاز تشكيلات هامة في المؤسسة التي يرأسها، علماً أنه لا يمكنه فعل ذلك بمفرده لأنه بحاجة إلى موافقة مَن هم أعلى منه في سلّم المسؤولية، خصوصاً أنّ التشكيلات المُشار إليها لها بُعد سياسي يتمّ اتخاذ القرار بشأنه على طاولة مجلس الوزراء...!

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية معنية بالوضع في سورية والمواقف الدولية والإقليمية من مساعي التسوية السياسية عما إذا كان خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعبّر عن الموقف المشترك للدول الغربية بما فيها أميركا وبريطانيا، رغم المواقف المختلفة التي يدلي بها المسؤولون الأميركيون والبريطانيون والتي تستعيد الخطاب القديم ضدّ سورية، مضيفة أنّ حديث ماكرون يتضمّن مبادرة لا يمكن الإقدام عليها بلا ضمان نجاحها ولا يمكن ضمان نجاحها دون شراكة أميركية على الأقلّ…؟