بماذا وصف السفير البريطاني " حزب الله"؟!

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لفت سفير بريطانيا في لبنان، هيوغو شورتر، إلى أنّه “حين يتبيّن لنا زيادة الخطر على مواطنينا في بلد محدّد، يتحتّم علينا تحذيرهم ونعمل مع قوات الأمن اللبنانية”، مشيراً إلى أنّ “بريطانيا تستثمر في لبنان، ممّا يساعدني بإيجاد أدوات للمساعدة وإنماء الأمن والمجتمع اللبناني”.



وأوضح شورتر، في حديث عبر قناة “المستقبل” ضمن برنامج “انترفيوز” مع الإعلامية بولا يعقوبيان “أنّنا ندعم لبنان في مجالات عدّة، أهمّها التعليم ومساعدة البلديات، خاصّة حيث تكثر أعداد اللاجئين بالإضافة إلى مشاريع إنمائية”، مؤكّداً أنّ “الجيش اللبناني ليس بحاجة لمساعدة لا من “حزب الله” ولا من النظام السوري، ونحن نعلم ذلك لأنّنا نعمل عن قرب مع الجيش”.



وشدد على أنّ “الجيش القوي هو الّذي يسيطر على حدود بلاده، ولهذا نعمل على تقوية الجيش اللبناني ببناء أبراج مراقبة لهم لمراقبة الحدود”.

وبيّن أنّ “الجناح العسكري لـ”حزب الله” يُعتبر مؤسسة إرهابية، وهم ليسوا منفصلين عن جناحه السياسي ولهذا لا نتواصل معهم”.



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