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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

تماما كما فشلت خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين منذ أربعة عقود، ستحبط مساعي توطين النازحين السوريين اليوم، ولو صدر التلويح الصريح بذلك من رئيس أعتى دولة في العالم، ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذات. فإذا كان انقسام اللبنانيين هو القاعدة حول معظم المواضيع، فالاستثناء شبه الوحيد ربما، هو الإجماع على رفض التوطين، سواء المباشر أو المقنع. وهذا الرفض بالتحديد، بند كيانبي ميثاقي تأسيسي، ورد صريحا في مقدمة الدستور، حيث جاء أن "أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانين، فلكل لبنانيٍ الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"... بند أعاد مجلس النواب اليوم التشديد عليه، عشية الكلمة المرتقبة للرئيس العماد ميشال عون باسم لبنان من على أرفع منبر دولي، وغداة الرد السريع على ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب في موضوع التوطين، من داخل الجلسة، على لسان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث غرد حرفيا، وباللغة الإنكليزية: "قال ترامب إنه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم. وانا اقول يمكننا مساعدة 100 في بلدهم"... انتهى الاقتباس.

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*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"



خبران مفرحان للبنانيين:

- الأول: إقرار المجلس النيابي قانونا بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية، بما يتيح لحامليها دخول الجامعات، ومما يسمح للمدارس اللبنانية باعتماد التدريس على أساسها إن رغبت بذلك.

- الثاني: إعلان وزير الصحة من معراب عن خطة للرعاية الصحية هدفها تغطية الاستشفاء لمن هم فوق الاربعة والستين من العمر، ولمن هم أشد فقرا.

وفي البرلمان، توافق على رفض التوطين في رد على الرئيس الاميركي.

أما الانتخابات النيابية فكانت حاضرة في الجلسة على خلفية الاقتراح الذي أعلنه الرئيس بري عن تقصير ولاية المجلس، وأيضا على خلفية موقف الرئيس الحريري بأن الحكومة ووزارة الداخلية قادرتان على إتمام الانتخابات في موعدها، وعلى أساس البطاقة البيومترية.

وفي نيويورك، لم يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل استقبال الرئيس الاميركي/ وردت اوساط الوفد اللبناني السبب الى شأن لوجستي معقد.

وفي المواقف المحلية، وفي رسالته في مناسبة رأس السنة الهجرية، شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أهمية التمسك بالجيش اللبناني ودوره.

وفي شأن آخر،/ أفرج قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا عن الموقوفين السبعة في قضية رشاوى المدرسة الحربية، مقابل كفالات مالية، قيمة كل منها مليون ليرة.

اذا، جلسة مجلس النواب انتهت بإقرار ثلاثة اقتراحات وإرجاء البنود المتعلقة بالسلسلة ووارداتها، الى أول جلسة تشريعية مقبلة، في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري. كما تم تأجيل الاقتراحات بجعل يومي الجمعة والاحد عطلة أسبوعية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

في مشهد يطوي الحساسيات والمشادّات التي شهدها مطلع الأسبوع، إجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد رفع الجلسة النيابية، وخرج ليؤكّد على أهمية التوافق السائد في البلد والذي يترجم على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، كما قال الحريري. توصية مجلس النواب على لسان الرئيس بري، بأنّ لبنان وطن نهائي يرفض كلّ أشكال التوطين، بناءً على مقدمة الدستور، أعاد الرئيس الحريري التأكيد عليها قائلاً إنّ "ما قيل في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر أحدا على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين السوريين في أماكنهم، ولا داعي لإعطاء الموضوع أكبر من حجمه".

وبعد أسبوع على بثّ التحذيرات والشائعات في طول البلاد وعرضها، عن احتمالات تفجير إرهابي، طمأن الرئيس الحريري إلى أنّ "الوضع الأمني ممسوك، وأنّ الجيش اللبناني وشعبة المعلومات والمخابرات والأمن العام وأمن الدولة وجميع الاجهزة الأمنية على أتم الاستعداد والاستنفار".

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

لم تكن الأمم متحدة في الجمعية العامة في نيويورك ولن تكون، فالعالم كسر الأحادية القطبية والعنجهية الأميركية فيما لم يستطع أن يغادر مربعها الإعلامي رئيس أميركي مأزوم وزع سهامه بكل إتجاه، وهو العارف أنه لم يعد يخيف أحداً بتهديداته بل يرعب الأميركيين وحلفاءهم قبل غيرهم بخياراته وقراراته.

الرئيس الواقف على شفا جرف إقتصادي وسياسي، مازال يناطح الإتفاق النووي الإيراني بلغة العنتريات التي ردت عليها إيران عبر رئيسها الشيخ حسن روحاني ومن على المنبر نفسه.

"سنرد بشكل حازم على الذين يريدون إلغاء الإتفاق".. قال الشيخ روحاني وتراجع واشنطن عن تعهداتها الدولية سيزعزع السلم والإستقرار في العالم كتراجعها المقلق كون كان تقدمها في ملفات ساخنة، فحديث ترامب عن التوطين لم يكن باعث إستقرار ولا زرع أملٍ لحل أزمةٍ إنسانية.

الرئيس الأيمركي رفع شعار توطين النازحين السوريين فرد عليه الرئيس نبيه بري الذي أكد على مقدمة الدستور اللبناني برفض كل أشكال التوطين وكذلك فعل الرئيس سعد الحريري الذي تمسك بالدستور بوجه كلام ترامب غير الملزم للحكومة اللبنانية كما قال.

أما الكلام الملزم للحكومة العبرية فهو ما تحدث به رئيس أركان جيشها غابي ايزنكوت الذي قال أن حزب الله هو العدو الذي يقلقنا أكثر من أي عدو في محيطنا، أكبر الضباط الصهاينة لم يستطع أن يضمن عدم تمكن الحزب من إختراق الحدود الشمالية والسيطرة على مستوطنات في الحرب المقبلة فهو حزب لديه الكثير من مميزات الجيش النظامي قال ايزنكوت ويخوض تجربة قتالية في السنوات الأخيرة لا يمكن الإستخفاف بها.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

ويحدثونك عن الإصلاح، يحاضر بالتغيير من لا يرى أبعد من مصلحته من ينظر على قياس المكاسب الضيقة ولكن بعد توليفها بالشعارات الوطنية وتجميلها بإبتكار الذرائع والحجج والمبررات التي ما عادت تنطلي لا على ولد ولا على كل البلد وسلام على الإصلاح.

ويحدثونك عن الفساد وبواخر تعويم الجيوب ماثلة امامنا وإدارة المناقصات تشهد، ويحدثونك عن التمديد ويعايرون به والرد مختصر مفيد ينعش ذاكرتكم بما قاله الرئيس نبيه بري في جلسة الإنتخابات الرئاسية أهلاً بكم تحت قبة البرلمان الذي يستمد منه العهد برمته شرعيته اليوم.

ارتدادات دعوة الرئيس بري لتقريب موعد الإنتخابات وتقصير ولاية المجلس فرضت نفسها على الواقع السياسي بدعم شعبي واسع لا يحتاج إلى إستفتاء ولا تراجع عنها حتى لو شك البعض برأسه ريش.

واليوم أنب الأستاذ النواب بعدم التزامهم بالأوقات المحددة للعمل التشريعي وقالها بالفم الملآن ومازلتم تسألون لماذا تقدمنا بإقتراح تقصير الولاية؟

وكما كلام الإستهلاك المحلي كان موقف الرئيس الأميركي في الأمم المتحدة حول التوطين أما أول رد على الحارك فكان من أم المؤسسات التي اتخذت برئاسة الرئيس بري توصية ازاءه لكونه يتعارض مع الدستور.

وبعيدا عن أقوال لا تغني ولا تثمن كانت الأفعال تتكلم عن نفسها فاستكمالا لما تم إنجازه نفطيا على مستوى الأحكام الضريبية والرقابية بالأمس تقدمت كتلة التنمية والتحرير اليوم بإقتراح القانون المتعلق بالصندوق السيادي وللحديث النفطي تتمة في سياق النشرة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

بين الجمعية العامة للأمم المتحدة والجلسة العامة للأمم اللبنانية تقاطع الخبر وردت ساحة النجمة على ساحات نيويورك وإشارة دونالد ترامب التي فسرت دعوة إلى التوطين. رد مجلس النواب جاء رافضا وسطر المجلس توصية تؤكد رباعية: لا فرز للشعب لا تجزئة لا توطين ولا تقسيم...وتكمن أهمية هذه التوصية بحسب رئاسة المجلس في أن وفد لبنان في نيويورك برئاسة رئيس الجمهورية الرسالة وصلت لكن رسائل عون إلى بري داخليا كانت تتخذ شكل الإعلام الحربي في أقوى هجومٍ من نوعه تخوضه الشاشة البرتقالية ضد رئيس المجلس وتتهمه بالفساد من دون تسمية ومع وضع رسمٍ تشبيهيٍ له وتحت مقولة "سمى الجيري وسمى الحي ولولا شوية سماني" وإذا كان لبنان قد تجاوز أزْمة التوطين للنازحين واللاجئين على أرضه فإن عليه اليوم توطين علاقةٍ ليس بين عون بري وحسْب بل بين المجاميع الثلاثة عون بري حريري بعدما تمكن رئيس المجلس من رمي قنبلة دخانية اسمها تقصير الولاية.

فلماذا شهر بري سلاحه في هذا التوقيت وطرح الانتخابات المبكرة وأحرج كلا من التيارين الوطني الحر والمستقبل؟

تقول القراءة السياسية إن رئيس المجلس استشعر اتفاقا قويا بين عون والحريري وبرز تماسك الطرفين في صفْقة بواخر الكهرباء.. وإذا جرت الانتخابات وبقي الحلف من فولاذ وانضم سمير جعجع إلى عون الحريري فستظفر هذه القوى برصيدٍ نيابيٍ كاسحٍ يضع حزب الله بين حليفين ونورين للعين : بري والتيار.. عندئذٍ ماذا يبقى من أصواتٍ لخوض بري معركة رئاسة المجلس؟ فضرب الرئيس بمطرقة الطرح المعجل غير المكرر بهدف ضرب التيارين بحجرٍ انتخابيٍ واحد , وهو لن يعيد طرحه لكون الأجوبة الرافضة قد وصلت.

هذا ليس أرنبا هذه المرة.. إنما " فيل " انتخابي" ما بيطير ".

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

اصاب ترامب لبنان بمقتل عندما دعا الى توطين النازحين السوريين حيث هم في الدول المجاورة لسوريا، ومن دون الدخول في تفسير كلمته بدقة هل قصد توطينهم ام ابقاءهم قامت الدنيا ولم تقعد اعتراضا، وارتفعت الدعوات للرئيس عون ليرد عليه في كلمته غدا وبين التخفيف من قيمة ما قاله ترامب او اعتبارها قرارا حاسما بتوطين السوريين لم يسأل احد المسؤولين ماذا فعلوا قانونيا وديبلوماسيا غير الكلام لحفظ حق لبنان بارجاع النازحين الى ديارهم.

عجيب كيف نتفق على رفض التوطين ونختلف على الوطن، التساؤل مشروع بعدما شهدناه من صراعات ظاهرة ومستترة في البرلمان حول البطاقة البيوميترية التي تكاد تتمزق في التجاذب بين الرئيسين بري والحريري وحول تقصير ولاية المجلس واجراء الانتخابات في موعدها وبحسب اي قانون ولا ننسى الخلافات حول الدفاع والتسلح والموازنة والسلسلة والكهرباء والنفايات وصولا الى الجمعة يوم عطلة او يوم عمل كل هذا وسط استنباط نظرية حكم جديدة اذا اردت التعجيل اجل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

لم تكن الامم متحدة في الجمعية العامة في نيويورك ولن تكون، فالعلم كسر الاُحادية القطبية والعنجهية الاميركية فيما لم يستطع ان يغادر مربعها الاعلامي رئيس مأزوم، وزع سهامه بكل اتجاه وهو العارف انه لم يعد يخيف احدا بتهديداته، بل يرعب مواطنيه وحلفاءه قبل غيرهم، بخياراته وقراراته..

الرئيس الواقف على شفا جرف اقتصادي وسياسي، ما زال يناطح الاتفاق النووي الايراني بلغة العنتريات التي ردت عليها ايران عبر رئيسها الشيخ حسن روحاني ومن على المنبر نفسه:

سنرد بشكل حازم على الذين يريدون الغاء الاتفاق النووي قال الشيخ روحاني، وتراجع واشنطن عن تعهداتها الدولية سيزعزع السلم والاستقرار في العالم..

كتراجعها المقلق كان تقدمها في ملفات ساخة، فحديث ترامب عن التوطين لم يكن باعث استقرار ولا زرع امل لحل ازمة انسانية ..

الرئيس الاميركي رفع شعار توطين النازحين السوريين، فرد عليه الرئيس نبيه بري الذي أكد على مقدمة الدستور اللبناني برفض كل أشكال التوطين، وكذلك فعل الرئيس سعد الحريري الذي تمسك بالدستور بوجه كلام ترامب غير الملزم للحكومة اللبنانية كما قال..

أما الكلام الملزم للحكومة العبرية، فهو ما تحدث به رئيس أركان جيشها غادي آزنكوت الذي قال: ان حزب الله هو العدو الذي يقلقنا اكثر من اي عدو آخر في محيطنا..

أكبر الضباط الصهاينة لم يستطع ان يضمن عدم تمكن الحزب من اختراق الحدود الشمالية والسيطرة على مستوطنات في الحرب المقبلة، فهو حزب لديه الكثير من مميزات الجيش النظامي قال أزنكوت، ويخوض تجربة قتالية في السنوات الاخيرة لا يمكن الاستخفاف بها.

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