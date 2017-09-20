عطاالله زار الصرح البطريركي في الديمان على رأس وفد من التيار في الكورة

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زار منسق مجالس اقضية الشمال في التيار الوطني الحر المحامي جورج عطاالله يرافقه وفد من التيار في الكورة الصرح البطريركي في الديمان حيث التقى غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وكانت جولة أفق حول أمور وشجون الإنسان والأرض في لبنان الرسالة إنطلاقاً من دور التيار الوطني الحر في إرساء التفاهمات الى دوره في إعادة الحياة الى شرايين الوطن وصولاً الى معالجة أزمة النزوح السوري .



وخُتم اللقاء بطلب البركة والدعاء بالتوفيق من غبطته.



وقد قدم المحامي عطاالله هدية لغبطة البطريرك وهي عبارة عن أيقونة السيدة العذراء حامية جبل حماطورة الذي يشكل جزءاً من الوادي المقدس.