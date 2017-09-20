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مفاجأة أمنية… فرار إرهابيين من عين الحلوة!

20
SEPTEMBER
2017
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ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه في وقت ما زالت ترددات تواري الارهابي “أبو خطاب” في مخيم عين الحلوة تشغل بال القيادات الفلسطينية واللبنانية لما يحمله من أخطار وتهديدات بعد الكشف عن مخططاته لاستهداف كنائس ومساجد في مختلف المناطق اللبنانية، تفاجأت الاوساط الفلسطينية في المخيم ومعها القيادات اللبنانية الامنية بعملية فرار عنصرين من شبكة “أبو خطاب”، الارهابيين نعيم النعيم وأحمد الصالح الى جهة مجهولة، وترجح المعلومات أن يكونا إما متخفيين على الاراضي اللبنانية، أو لجآ الى سوريا تحضيرا لعمل أمني تخريبي.

وأشارت مصادر أمنية لـ”المركزية” الى أنّ “هناك احتمالا كبيرا أن يكون الارهابيان فرا بهويات مزورة بعدما بدلا في مظهرهما الخارجي من حيث قص اللحى والشوارب وتغيير الملابس”، لافتة الى أنها “تملك معلومات مؤكدة أنهما لم يصلا الى تركيا ولا الى المانيا كما تردد”.

ونفت المصادر “الشائعات بشأن هروب الارهابي صالح أبو السعيد معهما”، مؤكدة أنه “شوهد في حي الطوارئ حيث يتوارى “أبو خطاب” وشادي المولوي، إضافة الى عشرات الارهابيين تحت حماية الارهابي هيثم الشعبي”، لافتة الى أن “أبو خطاب” والمولوي لا يظهران علنا ويتخفيان في أحد المنازل بإشراف وحماية من الشعبي ومجموعاته الارهابية”.

المصدر: الوكالة المركزية

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