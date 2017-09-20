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بالصور: دعوى قضائية من نجل نائب ووزير بحق مواطن

20
SEPTEMBER
2017
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نشر السيد اوساما علي الخليل نجل الوزير والنائب علي حسن الخليل عبر صفحته على فيسبوك انه تقدم بدعوى قضائية ضد وليد عيسى واخرين الذي بدوره كان قد نشر خبر بان السيد اوساما كان قد اشترى ثياب لصديقته بقيمة 11 الف دولار وهذا نص ما كتب: "حرصاً على حماية عقول الناس وحقهم في الحصول على الحقيقة ولا شيء غيرها، وحمايةً للصحافة وللصادقين من الناشطين، تقدمت أنا أسامة علي خليل وبواسطة وكيلي القانوني د. وسيم منصوري، بدعوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد وليد عيسى وآخرين ممن يتداولون عن سوء نية رواية كاملة مفبركة ومختلقة حول مشتريات من أحد متاجر العاصمة.

نحن وإن كنا نعرف أهداف وتوقيت هذه الافتراءات المؤكدة، التي وردت تحت عنوان "معلومات مؤكدة"، نتحدى وندعو من نشرها وروّج لها أن يؤكدها للقضاء من خلال تسليم دليلٍ واحد يبرئه من الكذب والتشهير. 
اسامة علي خليل"

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