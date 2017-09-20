التحقيق العسكري في احداث عرسال 2014 بدأ لكن المطالبة باحالة الملف على المجلس العدلي لم تنتهِ.

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بين ما يشيع عن تهريب مصطفى الحجيري ابو طاقية الى تركيا وما يحكى عن ضغوط سياسية يمارسها بعض السياسيين لتقييد التحقيق في احداث عرسال او تمييعه، لن يسمح اهالي العسكريين الشهداء بقتل ابنائهم مرتين. معهم كان جورج بشعلاني والد الرائد الشهيد بيار بشعلاني. فقضية ابنه لا تنفصل عن احداث عرسال.



وانطلاقاً من ثقتهم برئيس الجمهورية الذي بادر الى الطلب الى السلطات المختصة بفتح تحقيق في احداث عرسال تأتي مطالبتهم باحالة كل الملف على المجلس العدلي.



الى وزيري الدفاع والعدل رفع محامو اهالي العسكريين الشهداء طلباً لاحالة التحقيق على المجلس العدلي. ووفق ما قال المحامي يوسف روفايل فإن الصراف لم يرد بعد على طلبهم. وفيما يخص وزير العدل في اتصال مع otv ينفي وزير العدل ان ما نقل على لسانه ويصفه بأنه عار عن الصحة. وان ما قاله حرفياً ان الاحالة على المجحلس العدلس تحتاج الى قرار سياسي يتخذ في مجلس الوزراء ولا يتخذه وزير العدل.



لكن هل يضمن طلب احالة الملف على المجلس العدلي تحقيق العدالة ؟



وإذا كان كل ما يبتعد عن الحقيقة كاملة تفاصيلاً، فلبعض الأهالي موقف محسوم في حال نجحت السياسة بلفلفة ملف احداث عرسال.



وللتذكير فإن آلية احالة اي قضية على المجلس العدلي، الذي يختص أيضاً بقضايا الإرهاب والمساس بأمن الدولة، تتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. ما يعني ان قرار احالة هذه القضية يحتاج الى قرار سياسي لا يبدو متوفراً او قابلاً للتوفير حتى.