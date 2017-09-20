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المجلس الدستوري عقد اجتماعه الثاني للبحث في الطعن بقانون الضرائب من دون ان يتخذ قرارًا

20
SEPTEMBER
2017
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هي بالمبدأ الجلسة ما قبل الاخيرة التي عقدها المجلس الدستوري للبحث في الطعن بقانون الضرائب المقدم من الكتائب اللبنانية وخمسة نواب آخرين.. جلسة اليوم التي شهدت نقاشات حادّة في بعض الوقت وخصوصًا،بحسب معلومات الotv، على ما اذا كان يعتبر محضر جلسة مجلس النواب سليمًا ام لا ولاسيما انه صدق بالاكثرية وهو يحمل فقط ثلاثة تواقيع وان النواب الذين صوتوا بالمناداة يجب ان ترد اسماؤهم من جهة، وحول ما اذا كان القانون الضريبي مخصصا للسلسلة ام غير مخصص.



وبحسب المعلومات فإن كل ما يخالف الدستور سيُرد وليس كل القانون، وان القرار النهائي سيصدر الجمعة اذا لم يطرأ اي طارئ بعد الجلسة التي ستعقد عند التاسعة صباحًا. فيما جلسة اليوم تركز فيها البحث على آلية التصويت على القانون الجديد وتجاهل المناداة بالأسماء لمصلحة المناداة الجماعية وإعلان التصديق على القانون بالأكثرية في وقتٍ كان النواب يغادرون القاعة العامة، وعلى الازدواجية الضريبية وتخصيص ضرائب لهدف محدّد في القانون. أما بعدها فعُقد اجتماع مصغّر لبعض الاعضاء الذين بدأوا بصياغة القرار، على ان يُعقد بحسب معلومات الotv اجتماع الخميس بعيدًا من الاعلام وخارج مبنى المجلس لاستكمال البحث على ان يصاغ القرار النهائي في جلسة الجمعة.

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