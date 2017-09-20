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7 موقوفين في ملف قضية الفساد في الكلية الحربية اخلي سبيلهم بكفالة مليون ليرة لبنانية فقط

20
SEPTEMBER
2017
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فضيحة الكلية الحربية الى اللفلفة. من اخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية الرشاوى في الكلية الحربية انطلق المقال الذي نشرته صحيفة الاخبار منتهياً عند خلاصة ان القضاء منع من الاستماع الى ضباط و مسؤولين عسكريين يشتبه بتورطهم في الفضيحة.

يستعيد المقال تفاصيل القضية منذ الغاء العماد جوزف عون دورة مجندين فاحت منها روائح فساد بعد توقيف ضابط متقاعد في الامن العام و6 مدنيين. كما يستعيد تأكيدات المصادر القضائية سابقاً ان الوقائع ثابتة لجهة تورط المتهمين وان بعضهم اعترف بما نسب اليه، قبل ان يخلي قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا سبيلهم بكفالة زهيدة بلغت مليون ل.ل.

جملة تساؤلات طرحها المقال وصولاً الى معلومات اوردها عن اتصال رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي طالباً منه ترك الموقوفين باعتبار الملف فارغاً وان جريصاتي بدوره اتصل بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الذي وافق على اخلاء السبيل. معلومات استدعت رد وزير العدل.

لكن جريصاتي ذهب ابعد من الرد الاعلامي الى تدبير قضائي انطلاقاً من اصراره على الذهاب بهذه القضية حتى النهاية لا سيما وان الامر متعلق بسمعة سلطتين العسكرية والقضائية.

إذاً للتفتيش القضائي يترك كشف سبب اخلاء سبيل الموقوفين خصوصاً ان المعلومات تفيد بأن اموالاً دفعت ورشاوى تم تقاضيها ما يعني ان الجرم موجود والمتورطون كذلك.

معلومات الـ otv تؤكد ان قائد الجيش العماد جوزف عون اتصل بجريصاتي مستفسراً حول اخلاءات السبيل ومؤكداً تصميمه على توضيح كل ملابسات هذه القضية حفاظاً على سمعة المؤسسة العسكرية.

OTV
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