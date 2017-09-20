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بالصور وباللحظة ذاتها...باسيل رد على ترامب!

20
SEPTEMBER
2017
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ترامب فجر قنبلته ...وباسيل رد باللحظة ذاتها!
لم يكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب يبدا "بكلامه القنبلة" عن النزوح السوري في افتتاح اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة عندما قال انه يدعم اعادة توطين اللاجئين في اقرب مكان من بلادهم،حتى اتاه الرد السريع والمباشر في اللحظة ذاتها التي كان يتحدث ترامب من على منبر الامم المتحدة، من قبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي كان يشارك بافتتاح اعمال الجمعية الى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون؛ اذ كتب باسبل في اللحظة ذاتها من خطاب ترامب ما يلي على تويتر وانستاغرام : "قال ترامب ان بتكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة ١٠ في منطقتهم ،انا اقول : يمكننا مساعدة ١٠٠ في بلادهم:
هكذا رد باسيل من الامم المتحدة وفي التوقيت واللحظة ذاتها بعبارات مرفقة بهذه الصورة من داخل القاعة للرئيس ترامب وهو يلقي خطابه، فيما عمد البعض ان يرد من لبنان وفي اليوم التالي..
وبانتظار ما سيصدر عن رئيس الجمهورية الذي سيلقي كلمة لبنان الخميس في الامم المتحدة؛ تفيد المعلومات بان عون الذي اعاد للرئاسة موقعها في الخارج؛سيعود ويؤكد على موقف لبنان الرافض اي شكل من اشكال التوطين والداعي دوما لعودة النا حين لديارهم!

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