تماماً كما فشلت خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين، ستُحبَطُ مساعي توطين النازحين السوريين اليوم،

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تماماً كما فشلت خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين منذ أربعة عقود، ستُحبَطُ مساعي توطين النازحين السوريين اليوم، ولو صدر التلويح الصريح بذلك من رئيس أعتى دولة في العالم، ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذات. فإذا كان انقسام اللبنانيين هو القاعدة حول معظم المواضيع، فالاستثناء شبه الوحيد ربما، هو الإجماع على رفض التوطين، سواء المباشر أو المقنَّع. وهذا الرفض بالتحديد، بند كيانبي ميثاقي تأسيسي، ورد صريحاً في مقدمة الدستور، حيث جاء أنَّ "أرض لبنان أرضٌ واحدة لكل اللبنانين، فلكل لبنانيٍّ الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرزَ للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين"... بند أعاد مجلس النواب اليوم التشديد عليه، عشية الكلمة المرتقبة للرئيس العماد ميشال عون باسم لبنان من على أرفع منبر دولي، وغداة الرد السريع على ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب في موضوع التوطين، من داخل الجلسة، على لسان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث غرَّد حرفياً، وباللغة الإنكليزية: "قال ترامب إنه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم. وانا اقول يمكننا مساعدة 100 في بلدهم"... انتهى الاقتباس.