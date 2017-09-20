بالفيديو - هكذا رد مجلس النواب اللبناني على الرئيس الأميركي

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بتأنيب النواب على عدم احترامهم توقيت الجلسات استؤنفن الجلسة التشريعية في يومها الثاني: هل ثمة من يسألني بعد عن اسباب تقديم اقتراح لتقصير ولاية المجلس؟ قد يكون هذا احد الاسباب قال بري.

كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول التوطين فرض نفسه على الجلسة: اول من اثار هذا الموضوع كان النائب عباس هاشم الذي اعتره نهاية للكيان اللبناني ، في منتصف الطريق لاقاه الرئيس السنيورة الذي اكد ان هذا الموضوع مرفوض وطنيا وقوميا ، حاول بعض النواب المزاح فرد بري حاسماً: كلام ترامب لا يلاقى ابدا بالمزاح، فالتوطين مسٌ بالدستور والقضية الفلسطينية وبكل القضايا لتنتهي الجلسة بالتأكيد على توصية رفض التوطين انسجاما مع الفقرة "ط" من مقدمة الدستور في ظل وجود الرئيس عون في نيويورك.

الجلسة كانت سريعة فرئيس المجلس ارجأ كل الاقتراحات المتعلقة بسلسلة الرتب والروتاب الى حين بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم امامه .

التأجيل كان ايضاً مصير اقتراحات تعديل دوام العمل الرسمي : بالحساس وصف بري هذا الملف داعيا النواب لدراسته بروية فهو التقى مجموعات اسلامية متنوعة ابلغته رفضها لاقتراح المستقبل القاضي بالعمل حتى الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة واصرارها على التعطيل بشكل كلي في هذا اليوم ،

تدخل النائب خالد ضاهر معتبرا ان ارجاء هذا الموضوع يفاقم المشكلة فرد عليه بري : ما حدا بيهددني وما حدا يدعي الاسلام اكتر من حدا.

عن هذا الحد اقفل النقاش هنا ليفتح في موضوع اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر اقرار يوم اعلان دولة لبنان الكبير يوم عيد ،فاتخذ هذا الموضوع ابعادا اخرى مع اعتبار النائب حسن فضل الله انه يثير الحساسيات لجهة ممارسات الاحتلال الفرنسيي بحق اهل الجنوب وانه يفتح الباب على المطالبة بحدود 1920 ، فكان مصيره اعادته للجنة المختصة لدراسته

وبعد اقرار قانون الأحكام الضريبيــة للأنشطة البتروليــة بالامس تقدم النائبان ياسين جابر وانور الخليل اليوم باقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي