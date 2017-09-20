تعليقًا على كلام الرئيس الأمريكي.. توصية برلمانية لبنانية برفض التوطين

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أنجز مجلس النواب جدول أعماله المثقل بالقوانين. وبعدما أقرّ أمس نصفه، لبّى اليوم نداء رئيسه نبيه بري الذي أنّب "أصحاب السعادة" في مستهلّ الجلسة التشريعية التي انعقدت صباحًا لحثّهم على تحمّل مسؤولياتهم البرلمانية والانتهاء من القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

أبرز ما شهده مجلس النواب اليوم وقوفه عند الكلام الخطير الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توطين النازحين السوريين، فأصدر الرئيس بري توصية رسمية باسم البرلمان برفض التوطين على الأراضي اللبنانية وفقًا للفقرة "ط" من مقدمة الدستور، بعدما كان قد أكّد خلال الجلسة أنه "لا يمكن مواجهة ما ورد على لسان ترامب بالمزاح".



وفيما أُرجئ البتّ بالقوانين المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب بانتظار قرار مجلس شورى الدولة، صادق المجلس النيابي اليوم على القانون الرامي الى معادلة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، على الرغم من معارضة النائب نواف الموسوي والنائب نقولا فتوش، فيما أحال الاقتراح الخاص بإقرار يوم عيد إعلان دولة لبنان الكبير الى لجنة الادارة والعدل بعد الخلاف حوله واعتراض كتلة الوفاء للمقاومة بسبب حساسية الموضوع لناحية حدود لبنان في تلك المرحلة وما تخلّلها من أحداث.



كذلك أحال مجلس النواب اقتراح إعفاء رسوم التسجيل وتوابعه للمستفيدين من القرض السكني العسكري لعناصر فوج إطفاء بيروت الى اللجان المشتركة مدة شهر.